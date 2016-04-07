У Кремлі не коментують інформацію про обмін Савченко

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на відповідне висловлювання міністра юстиції України.

Читайте такожСавченко може повернутися в Україну за кілька тижнів – адвокат

«Я не поясню (відповідну заяву – УНІАН), мені нічого додати до того, що я вже говорив на цю тему», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що на сьогоднішній день переговори з російською стороною щодо повернення в Україну Савченко відбуваються лише на дипломатичному і політичному рівнях, юридичні процедури наразі не застосовуються.

5 квітня Пєсков заявив, що на сьогоднішній день рішення про обмін української льотчиці не прийнято.