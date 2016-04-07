Двом поліцейським у Львові "світить" до 8 років в'язниці за затримання порушника (відео)

Про це повідомили у Нацполіції на своїй сторінці у Facebook.

Нагадується, що 5 грудня 2015 року львівські патрульні зупинили авто, яке проїхало на червоний сигнал світлофора. Водій заперечив порушення та відмовився надати документи. На неодноразові вимоги патрульних (понад 30 разів) не реагував. На місце викликали слідчих, бо кермувальник не дав патрульним можливості переконатись, що документи справжні.

Пасажирка заважала роботі патрульних і порадила йому поїхати. Після цього водій швидко попрямував до автомобіля та намагався сісти за кермо. Чоловіка затримали та доставили у відділок поліції, де встановили його особу та склали протокол за порушення ПДР. Також у відділку поліції склали адмінпротокол за статтею 185 – злісна непокора законним вимогам патрульних.

"Ми надали всі докази суду першої інстанції, включно з відеозаписами нагрудних камер. Суддя Сихівського районного суду у постанові зазначив, що ознайомився з відео і побачив, що інспектор понад 30 разів упродовж 40 хвилин коректно озвучив вимогу пред’явити документи, визначені п.2.1 ПДР. Крім того, водію роз’яснили, що він вчиняє адмінправопорушення та про відповідальність за ці дії", - зазначається у повідомленні поліції.

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Згодом Сихівський районний суд визнав винним чоловіка у злісній непокорі законним вимогам патрульних, з нього стягнули 136 грн штрафу. Та невдовзі правопорушник подав апеляційну скаргу щодо перевищення влади та службових повноважень працівниками патрульної поліції.

"Прокуратура підтримала заяву чоловіка. На цей час патрульним оголошено підозру про вчинення кримінального злочину. Судом обрано запобіжний захід – відсторонення від служби на 2 місяці. Двом патрульним Львова, які затримали водія за злісну непокору, загрожує ув'язнення від 3 до 8 років за нібито перевищення службових повноважень", - підсумовується у повідомленні поліції.

Патрульна поліція вимагає об’єктивного розслідування Перепост вітається!Двом патрульним поліцейським Львова можуть присудити від 3 до 8 років ув'язнення за нібито перевищення службових обов'язків. Патрульна поліція вимагає об’єктивного розслідування!Трохи історії: 5 грудня 2015 року львівські патрульні зупинили авто, яке проїхало на червоний сигнал світлофору. Водій заперечив порушення та відмовився пред’явити документи. На неодноразові вимоги патрульних (понад 30 разів) не реагував. На місце викликали слідчих, бо кермувальник не дав патрульним можливості переконатись, що документи справжні.Пасажирка заважала роботі патрульних і порадила йому поїхати. Після цього він швидко попрямував до автомобіля та намагався сісти за кермо. Чоловіка затримали та доставили у відділ поліції, де встановили його особу. Склали протокол за порушення ПДР. Також у відділі поліції склали адмінпротокол за статтею 185 – злісна непокора законним вимогам патрульних.Ми надали всі докази суду першої інстанції, включно з відеозаписами нагрудних камер. Суддя Сихівського районного суду у постанові зазначив, що ознайомився з відео і побачив, що інспектор понад 30 разів упродовж 40 хвилин коректно озвучив вимогу пред’явити документи, визначені п.2.1 ПДР. Крім того, водію роз’яснили, що він вчиняє адмінправопорушення та про відповідальність за ці дії.Сихівський районний суд визнав винним чоловіка у злісній непокорі законним вимогам патрульних. З нього стягнули 136 грн штрафу. Невдовзі правопорушник подав апеляційну скаргу.Однак, на нашу думку, Апеляційний суд не взяв до уваги докази та неправильно оцінив всі обставини справи – скасував постанову суду першої інстанції. Відтак, згаданий раніше чоловік поскаржився до прокуратури щодо перевищення влади та службових повноважень працівниками патрульної поліції.Патрульна поліція вимагає прозорого розслідування і готова співпрацювати зі слідством та надати всі матеріали по цій справі.Прокуратура підтримала заяву чоловіка. На цей час патрульним оголошено підозру про вчинення кримінального злочину. Судом обрано запобіжний захід – відсторонення від служби на 2 місяці. Двом патрульним Львова, які затримали водія за злісну непокору загрожує ув'язнення від 3 до 8 років за нібито перевищення службових повноважень. Опубликовано Патрульна поліція України 7 апреля 2016 г.

Нагадаємо, раніше через погоню зі стріляниною по ВМW у Києві прокуратура висунула патрульному підозру в умисному вбивстві.