Смертельна гонитва у Києві: Суд відправив під цілодобовий домашній арешт водія BMW Храпачевского

Про це повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook. ен

«Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу прокуратури та змінив водію ВМW Ростиславу Храпачевському запобіжний захід з особистого зобов'язання на цілодобовий домашній арешт», - написала вона.

Читайте такожПісля допиту водія "смертельного" BMW Храпачевського з ним проведуть слідчий експеримент

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого Храпачевський за кермом BMW не зупинився на вимогу співробітників поліції і намагався втекти. Під час переслідування автомобіля патрульні застосували табельну вогнепальну зброю. В результаті загинув 17-річний юнак, який в компанії трьох інших хлопців у нетверезому стані перебував в цьому авто.

Читайте такожСтали відомі подробиці конфлікту біля пункту пропуску "Каланчак", де поліцейський стріляв в учасника блокади

Столична прокуратура порушила за цим фактом кримінальне провадження.

Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля, відсторонили від виконання обов'язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Сергію Олійнику - було пред'явлено звинувачення в перевищенні повноважень і умисному вбивстві підлітка.

Читайте такожЗ’явилося фото та відео ДТП за участю президента Польщі

Спочатку Печерський райсуд Києва заарештував його на два місяці, проте захист це рішення оскаржив, і Олійник був відпущений під домашній арешт.

Разом з тим Голосіївський райсуд Києва відпустив Храпачевского під особисте зобов'язання.