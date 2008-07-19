Отруйні медузи атакують курорти Франції, Іспанії, Італії і Чорногорії

На середземноморських курортах Іспанії, Франції, Італії і Чорногорії встановилася надзвичайно спекотна погода, проте туристам доводиться відмовлятися від купання в морі через нашестя отруйних медуз.

Як повідомляють Вести.Ru, у Франції від вторгнення медуз постраждало вже понад 500 людей. Величезне скупчення рожево-бузкових медуз спостерігається в морі на пляжах Ніцци, Канн і Антіба. Туристам, які приїхали відпочивати на Рів`єру, настійно рекомендують не заходити в море, оскільки випадковий дотик з медузами може викликати сильні опіки або навіть повний параліч.

Власті французьких курортів вживають необхідних заходів для того, щоб очистити прибережну воду від медуз. Пляжі захищають плавучими загорожами.

Тим часом, біля берегів Іспанії з`явився ще один вид отруйних медуз, названий "португальською каравелою". У провінції Малага (південь Іспанії) опіки від медуз одержали вже понад тисяча людей.

А на півночі Іспанії на пляжах Кантабрії помічено медузи червонуватого кольору з довжиною щупалець у кілька метрів. Вторгнення медуз намагаються зупинити за допомогою спеціально зафрахтованих риболовецьких суден, яким доручено виловити і знищити цих морських мешканців.

Як зауважують вчені, раніше медузи з`являлися біля узбережжя Середземного моря раз у 4-10 років, залежно від місцевості, а зараз їх бачать там щороку. Найімовірніше, причиною активного розмноження медуз стало загальне потепління клімату і надмірний вилов риби.