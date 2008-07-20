Сальма Хайєк розірвала заручини з французьким мільйонером

Популярна американська актриса Сальма Хайєк розірвала заручини зі своїм нареченим, французьким мільйонером Франсуа-Анрі Піно, повідомляє Associated Press з посиланням на прес-секретаря актриси. "Ми вимушені повідомити про розрив заручин Сальми Хайєк і Франсуа-Анрі Піно", - повідомила прес-секретар актриси Кері Рос. "Ніяких коментарів більше не буде", - додала вона. У березні 2007р. С. Хайєк і Ф.-А. Піно оголосили про свої заручини, через декілька місяців у них народилася дочка Валентіна-Палома Хайєк Піно. Сорокаоднорічна актриса відома своїми ролями у фільмах "Відчайдушний", "Діти шпигунів-3", "Після заходу". За роль у фільмі "Фріда" про долю мексиканської художниці Фріди Кало С. Хайєк в 2002р. була номінована на Оскар. Сорокачотирилітній Ф.-А. Піно є виконавчим директором французької компанії PPR SA, яка виробляє предмети розкоші під такими всесвітньо відомими брендами, як Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga і Puma.

РБК