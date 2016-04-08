У Мін'юсті прокоментували можливе повернення українських політв'язнів з Росії

Заступник голови Мін'юсту Сергій Петухов підтвердив, що процедура повернення українських політв'язнів з РФ розпочата, але довготривала, передає ТСН.

"Вони запустили нормальну процедуру розгляду ситуації. І потім, коли вони зберуть всі документи, ми від них отримаємо вже відповідь. Тобто це не означає, що у понеділок чи завтра, чи через годину їх вертольотом привезуть сюди. Це тривала процедура", - зауважив Петухов.

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Він зазначив, що навіть якщо росіяни і прискорять процедуру, то вона може зайняти близько півроку.

"Процедура має кілька етапів, в яких беруть участь безпосередньо колонія в РФ, суд в Україні, відбувається листування між Міністерствами юстиції двох країн. Тож вона може займати десь півроку, може більше. Може пройти і менше часу, якщо всі будуть цим займатися", - додав заступник голови Мін'юсту.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство юстиції Російської Федерації доручило Федеральній службі виконання покарань підготувати документи для вирішення питання про передачу Україні чотирьох засуджених, включаючи режисера Олега Сенцова, для подальшого відбування покарання на батьківщині.

Водночас у Мін'юсті наголошують, що остаточне рішення буде прийнято федеральними судами Росії.