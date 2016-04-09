Порошенко доручив створити оргкомітет з відзначення Дня пам'яті та примирення

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, відповідний указ президент підписав сьогодні.

До роботи комітету уряд має залучити представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості та затвердити відповідний План заходів, йдеться в документі.

Указом визначено також ряд доручень органам виконавчої влади щодо проведення урочистостей з нагоди зазначених пам'ятних дат та інформаційно-просвітницьких і патріотично-виховних заходів.

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Глава держави акцентував увагу на необхідності забезпечення на належному рівні співпраці представників місцевих органів виконавчої влади із засобами масової інформації з висвітлення актуальних питань життя громадян старшого покоління, консолідації суспільства навколо національної пам’яті про жертовність українського народу у період Другої світової війни, його вагомого внеску в перемогу над нацизмом.

Обласним, Київській міській державним адміністраціям також доручено ужити в установленому порядку необхідних заходів щодо забезпечення соціально-побутових потреб, надання медичної допомоги та матеріальної підтримки ветеранам війни, насамперед - учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертвам нацистських переслідувань, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, дітям війни.

Як повідомляв УНІАН, Україна 8 травня разом із країнами Європи відзначає День пам’яті та примирення. Символом пам’яті жертв війни в Україні став червоний мак, як і в багатьох країнах Європи.