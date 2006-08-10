Прес-секретар Януковича відмовив “5-му каналу” у прямій трансляції

Прес-секретар Віктора ЯНУКОВИЧА Денис ІВАНЕСКО відмовив “5-му каналу” у прямій телевізійній трансляції першої прес-конференції новопризначеного прем’єра.

Про це УНІАН повідомив шеф-редактор служби новин “5-го каналу” Михайло КУКІН.

“Ми готувались до прямої трансляції, технічно пообіцяв сигнал УТ-1 вчора, але сьогодні вони передумали, і сказали, що це їхній ексклюзив”, - сказав М.КУКІН.

Після цього, за його словами, “5-й канал” звернувся до Д.ІВАНЕСКА посприяти у здійсненні прямої телевізійної трансляції через власну пересувну телевізійну станцію “5-го каналу”, однак отримали відмову, яку, за словами М.КУКІНА, Д.ІВАНЕСКО пояснив тим, що віддав ексклюзивне право на трансляцію Першому національному телеканалу.

“На моє резонне запитання, чи має право прес-секретар прем’єра надавати ексклюзивні права на телевізійну трансляцію, Д.ІВАНЕСКО відповів, що так вже сталося, і запропонував звертатися, зазначивши, що, можливо, наступного разу ексклюзивну трансляцію здійснюватиме “5-й канал”, - сказав М.КУКІН.

При цьому, за словами М.КУКІНА, Д.ІВАНЕСКО мотивував це тим, що Перший національний, мовляв, у такий спосіб, хоче підняти свій рейтинг.

Після своєї першої прес-конференції В.ЯНУКОВИЧ не відповів на запитання, чому “5-му каналу” було відмовлено у трансляції.

“Ви знаєте, я не фахівець у цих питаннях, ви ставте ці питання Д.ІВАНЕСКУ, він вам відповість. Я йому віддав пріоритет готувати цю зустріч”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ, висловивши припущення, що, можливо, ця відмова була викликана технічними питаннями.

У свою чергу, Д.ІВАНЕСКО підтвердив, що це було його рішення.