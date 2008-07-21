Вселенський патріарх відправить службу у Софіївському соборі

Вселенський патріарх ВАРФОЛОМІЙ І відправить 25 липня вечірню службу у Софіївському соборі.

Про це повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННІКОВА, розповідаючи про план державних заходів з відзначення 1020-річчя хрещення Київської Русі.

ВАРФОЛОМІЙ І планує освятити дзвони і царські врата Софіївського собору.

В рамках державних заходів 24 липня В.ЮЩЕНКО зустрінеться з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

І.ВАННІКОВА нагадала, що ВАРФОЛОМІЙ прибуде до України 25 липня. В аеропорту Бориспіль відбудеться урочиста зустріч його Всесвятості вселенського патріарха.

26 липня відбудуться урочистості на Софіївській площі. Планується, що Президент України та Вселенський патріарх виступлять із промовами та переглянуть літературно-музичні композиції духовно-церковних творів.

Очікується також, що після завершення урочистостей Президент та Вселенський патріарх перейдуть на Михайлівську площу, де покладуть квіти до пам’ятного знака Жертвам Голодомору 1932-1933 років. Після покладання квітів ВАРФОЛОМІЙ відслужить панахиду за жертвами великого голоду.

27 липня, за словами І.ВАННІКОВОЇ, на Володимирській гірці пройде урочиста літургія біля пам’ятника Святому Володимиру, яку відслужить Вселенський патріарх. У літургії візьмуть участь вище керівництво держави, керівники зарубіжних делегацій та помісних православних церков.