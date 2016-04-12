Апеляційний суд визнав законним арешт Краснова, на знак протесту "азовець" оголосив голодування

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосила колегія суддів Апеляційного суду столиці.

Заслухавши рішення суду, Краснов на знак протесту оголосив голодування.

Як повідомляв УНІАН, інформація про затримання Краснова співробітниками СБУ з’явилася 28 лютого. Активіст заявив про побої і катування під час затримання. На обличчі у нього було видно сліди побиття.

У ніч на 2 березня Краснова звільнили з ізолятора СБУ після закінчення передбаченого законодавством терміну утримання під вартою до рішення суду про обрання запобіжного заходу.

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Під час судового засідання 3 березня Краснов знепритомнів, після чого був доставлений у Київську міську лікарню №3 і поміщений у відділення реанімації. Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням браслета.

3 березня слідчий СБУ оголосив Краснову підозру у причетності до тероризму і державній зраді.

Краснов наполягає, що СБУ сфальсифікувала справу проти нього.

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21 березня Шевченківський райсуд Києва заарештував Краснова до 26 квітня.

31 березня Апеляційний суд Києва спочатку переніс розгляд апеляційної скарги адвокатів на запобіжний захід Краснову на 5 квітня, а потім на 11-те.