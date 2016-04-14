Конфлікт між силовиками та бійцями "Торнадо" вдалося владнати - нардеп
Конфлікт, пов'язаний з бійцями добробату "Торнадо" у Боярці під Києвом владнано.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Ігор Мосійчук.
"Трапилося непорозуміння, спричинене затриманням у Києві одного з бійців Торнадо. Жодного збройного протистояння не було. Як повідомляють керівники Національної поліції, жодного кримінального провадження проти торнадівців порушено не було і, як обіцяють, не буде", - йдеться в повідомленні.
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Під час конфлікту, за словами Мосійчука, зброя знаходиться у зброярнях і не використовувалась.
Як повідомляв УНІАН, у Боярці під Києвом військова прокуратура та спецпризначенці штурмують базу добровольчої роти "Торнадо". Бійці розформованої ще влітку спецроти МВС забарикадувалися у будівлі.
Нагадаємо, 17 червня суд заарештував вісьмох бійців роти "Торнадо" за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти в період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували у підвалі мешканців та застосовували до них тортури.
Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо".
Слідчі та прокуратура провели общук на базі розформоваої роти "Торнадо" у Привольній Луганської області.