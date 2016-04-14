Конфлікт між силовиками та бійцями "Торнадо" вдалося владнати - нардеп

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Ігор Мосійчук.

"Трапилося непорозуміння, спричинене затриманням у Києві одного з бійців Торнадо. Жодного збройного протистояння не було. Як повідомляють керівники Національної поліції, жодного кримінального провадження проти торнадівців порушено не було і, як обіцяють, не буде", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПравоохоронці затримали колишнього в.о. командира батальйону "Торнадо" Цукура

Під час конфлікту, за словами Мосійчука, зброя знаходиться у зброярнях і не використовувалась.

Як повідомляв УНІАН, у Боярці під Києвом військова прокуратура та спецпризначенці штурмують базу добровольчої роти "Торнадо". Бійці розформованої ще влітку спецроти МВС забарикадувалися у будівлі.

Нагадаємо, 17 червня суд заарештував вісьмох бійців роти "Торнадо" за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти в період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували у підвалі мешканців та застосовували до них тортури.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо".

Слідчі та прокуратура провели общук на базі розформоваої роти "Торнадо" у Привольній Луганської області.