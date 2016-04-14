Силовики під Києвом штурмують базу скандальної роти "Торнадо" - ЗМІ

Про це повідомляє кореспондент ТСН з місця подій.

Військова прокуратура разом із спецпризначенцями навідалися на базу розформованої роти. В середу вдень, 13 квітня, у Києві був затриманий один із бійців роти і доставили на базу у Боярці. У чому полягає мета спецоперації, правоохоронці поки ще не коментують.

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Наразі з бійцями на базі тривають перемовини, у зв'язку з цим повністю перекритий квартал, де знаходиться база, місцеві не можуть потрапити до власних будівель.

Свідки розповіли, що була перестрілка, але речник поліції цю інформацію не підтвердив.

Народний депутат Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Facebook зазначив, що переговори з бійцями "Торнадо" на території бази ведуть він разом із першим заступником Голови Національної поліції Вадимом Трояном та екс-командиром полку "Азов", народним депутатом Андрієм Білецьким.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня суд заарештував вісьмох бійців роти "Торнадо" за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти в період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували у підвалі мешканців та застосовували до них тортури.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо".

Слідчі та прокуратура провели общук на базі розформоваої роти "Торнадо" у Привольній Луганської області.