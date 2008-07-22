Чого бракує українським банкам понад усе?

Найважливішою проблемою для української банківської системи є недостатність кадрів на рівні вищої управлінської й середньої менеджерської ланки, особливо в галузі управління ризиками.

Про це заявила в інтерв`ю УНІАН заступник директора паризького офісу міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor`s Катерина ТРОФИМОВА.

«За нашими оцінками, понад 80% банків СНД, й ця цифра цілком може бути застосовна до української банківської системи зокрема, мають систему управління ризиками, що не відповідає міжнародним стандартам, або взагалі відсутня», - сказала К.ТРОФИМОВА.

Відповідаючи на запитання про перспективи впровадження в Україні Базельських принципів вимоги до банківської системи, аналітик зазначила, що в них теж дуже багато білих плям, які дуже яскраво проявилися в нинішніх умовах світової фінансової кризи. «Зокрема, Базельські принципи дуже незначно роблять акцент на ризиках ліквідності, - сказала К.ТРОФИМОВА. - Як показує досвід, саме ризики ліквідності в основному є каталізатором кризових явищ у банках. Тому Базельський комітет постійно працює й покращує свої принципи».

У S&P позитивно оцінюють роботу Національного банку України з підвищення якості роботи українських комерційних банків.