На Рівненщині продавець шваброю прогнала озброєного грабіжника

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікацій головного управління Національної поліції, 14 квітня хлопці вкрали з місцевого супермаркета пневматичну та холодну зброю, а також інші товари на суму майже 30 тис. грн.

Під час розслідування один зі затриманих зловмисників, 17-річний хлопець, також зізнався, що 12 квітня скоїв спробу озброєного пограбування. Близько 21:00 години він у балаклаві та з пневматичним пістолетом зайшов до магазину на вул. Городище. Продавець у той час перебувала в приміщенні сама та мила підлогу. Зловмисник, погрожуючи жінці зброєю, почав вимагати гроші. Вона не розгубилася і вдарила його шваброю, після чого той утік.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), що передбачає покарання позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.

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