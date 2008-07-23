Російські козаки проведуть хресну ходу в Севастополі на День ВМФ

Майже півтора тисячі російських козаків приїдуть до Севастополя на святкування Дня Військово-морського флоту Росії та участі в хресній ході з нагоди 1020-річчя хрещення Київської Русі.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив прес-офіцер Координаційної ради отаманів Криму Юрій ПЕРШИКОВ.

Так, зокрема, приїдуть козаки з Астрахані, Волгограда, Таганрога, Ростова, Новочеркаська.

Планується, що 27 липня козаки зустрінуться з екіпажами великих десантних кораблів «Новочеркаськ» і «Азов». «На ці кораблі традиційно запрошують служити козаків. Над цими кораблями Велике військо Донське взяло шефство. Відбудуться зустрічі козаків з екіпажами кораблів. Також підготовлено велику програму в рамках святкування Дня ВМФ», - сказав Ю.ПЕРШИКОВ.

Наступного дня російські козаки візьмуть участь у хресній ході, яка пройде від усипальні російських адміралів у Севастополі до Свято-Володимирського собору в Херсонесі. «Козаки і православні Севастополя йтимуть близько п’яти кілометрів, - повідомив Ю.ПЕРШИКОВ. - Херсонес - це те місце, де князь Володимир прийняв хрещення, - святе місце для кожного православного, російської людини». При цьому він додав, що в хресній ході візьмуть участь не лише російські козаки, а й білоруські, українські, кримські.

Ю.ПЕРШИКОВ не виключив провокацій під час хресної ходи. «Є інформація, що можуть бути провокації з боку уніатів, філаретівської церкви. Тому велика делегація (козаків - УНІАН) тільки укріпить хресну ходу і остудить гарячі голови, які спробують зірвати свято, яке дороге кожному православному», - наголосив прес-офіцер Координаційної ради отаманів Криму.

Як повідомляв УНІАН, вранці 27 липня в акваторії Севастопольської бухти планується проведення військово-морського параду і свята, присвяченого Дню ВМФ Росії. За даними Чорноморського флоту РФ, у заходах буде задіяно 30 бойових кораблів флоту, 10 допоміжних суден, 20 одиниць бойової техніки, підрозділ морської піхоти. Для участі в урочистостях командування Чорноморського флоту направило запрошення на адресу керівництва Міністерства оборони Росії, головного командування ВМФ, керівників регіонів, які шефствують над кораблями і частинами ЧФ. Крім параду і військово-спортивного свята, в Севастополі заплановано ще низку заходів.

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО заявив, що заходи в рамках святкування Дня ВМФ Росії в Криму проходитимуть лише на об`єктах, які тимчасово використовуються Чорноморським флотом. «Жодних заходів, які мали б загальноміський характер, не передбачається», - сказав глава МЗС.

За його словами, Україна чітко поінформувала про це російську сторону у відповідь на її звернення про проведення святкування. Це звернення, відзначив міністр, було зроблено Росією пізно. У зв`язку з цим він нагадав, що згідно з двосторонніми домовленостями, такі звернення мають надходити щонайменше за три місяці і мають бути адресовані не місцевим органам влади, а державним.

Разом з тим, перший заступник голови міськдержадміністрації Севастополя Володимир КАЗАРІН заявив, що святкові заходи з нагоди Дня ВМФ Росії пройдуть 27 липня в акваторії Севастопольської бухти і на головній площі Севастополя. Він також повідомив, що на прохання української сторони зі святкової програми виключили проліт літаків і вертольотів над Севастопольською бухтою і стрільбу з будь-яких видів зброї.

За даними В.КАЗАРІНА, вже одержано узгодження Кабміну на проведення свята, хоч і було «певне порушення термінів».