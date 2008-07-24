Футболіст "Арсеналу" захворів на малярію

Захисник лондонського "Арсеналу" Коло Туре захворів на малярію і може пропустити початок футбольного сезону в Англії, пише видання Daily Mail.

Футболіст разом з командою брав участь в передсезонному турне в Австрії і Угорщині. Після появи ознак хвороби Туре був відправлений до лікарні у Відні. Аналізи підтвердили, що в нього малярія, але попри це, івуарієць перебуває у доброму гуморі.

Ймовірно, 27-річний гравець збірної Кот д`Івуару заразився під час відпустки у себе на батьківщині, де це захворювання поширене. Футболіст, швидше за все, не встигне відновитися до першого туру чемпіонату Англії, який намічений на 16 серпня.

Хвороба основного захисника додала клопоту головному тренерові команди Арсену Венгеру. Після того, як пішли Матьє Фламіні, Жілберто Сілва, Олександр Гліб, Лассан Діарра та поїхав на Олімпіаду-2008 камерунець Олександр Сонг "Арсенал" на старті сезону зазнаватиме кадрових складнощів.

Лента.ру