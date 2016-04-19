Порошенко нагородив міністра оборони орденом Богдана Хмельницького II ступеня

Відповідний указ №162/2016 оприлюднено на сайті глави держави.

Окрім цього, президент нагородив п'ятьох військовослужбовців орденом "За мужність" III ступеня. Нагороди отримали: Валентин Бжезицький, Олександр Війна, Артем Грушко, Валентин Сірак і Сергій Трофименко.

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В тексті документу вказано, що вони були нагороджені "За особисті заслуги у захисті територіальної цілісності Української держави, мужність і високий професіоналізм, виявлені у протидії проявам сепаратизму в Харківській області у квітні 2014 року".