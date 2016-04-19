Порошенко нагородив міністра оборони орденом Богдана Хмельницького II ступеня
03:47, 19 квітня 2016Суспільство
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Президент України Петро Порошенко нагородив орденами Богдана Хмельницького II ступеня міністра оборони Степана Полторака і командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.
Порошенко нагородив Полторака орденом / president.gov.ua
Відповідний указ №162/2016 оприлюднено на сайті глави держави.
Окрім цього, президент нагородив п'ятьох військовослужбовців орденом "За мужність" III ступеня. Нагороди отримали: Валентин Бжезицький, Олександр Війна, Артем Грушко, Валентин Сірак і Сергій Трофименко.
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В тексті документу вказано, що вони були нагороджені "За особисті заслуги у захисті територіальної цілісності Української держави, мужність і високий професіоналізм, виявлені у протидії проявам сепаратизму в Харківській області у квітні 2014 року".
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