В Києві судитимуть "беркутівця", що не заважав підлеглим бити пенсіонерів 1 грудня 2013 на Інститутській

Про це повідомляє управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Зазначається, що 18 квітня до Печерського районного суду Києва було направлено обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього виконувача обов’язків заступника командира роти спеціального призначення Головного управління МВС України однієї з областей, який внаслідок недбалого ставлення до своїх службових обов’язків 1 грудня 2013 року на вулиці Інститутській у Києві не припинив злочинні дії підпорядкованих працівників спецпідрозділу "Беркут" щодо неправомірного застосування насильства до двох мітингувальників пенсійного віку, хоча він міг і зобов’язаний був це зробити.

Така бездіяльність чоловіка призвела до настання тяжких наслідків - отримання тілесних ушкоджень цими потерпілими та втратою ока одним з них.

Читайте такожСправу екс-командира роти "Беркута" щодо побиття 18 "автомайданівців" направлено до суду

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Щодо виконавців вищевказаного злочину розслідування триває, підкреслили в ГПУ.

У прокуратурі нагадали, що за результатами розслідування подій, що відбулись 1 грудня 2013 року на Банковій, у організації розгону акцій протесту та застосуванні насильства до протестувальників повідомлено про підозру 5 особам з числа керівництва держави та правоохоронних органів та 4 правоохоронцям-виконавцям цих протиправних дій.

Досудове розслідування щодо встановлення інших організаторів та виконавців злочинів, вчинених під час цих подій, триває.