Росія на окупованому Донбасі набирає людей для участі у війні в Сирії - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що перевага надається учасникам збройної агресії Росії проти України, чеченських кампаній та війни СРСР в Афганістані.

За даними розвідки, оцінка професійної придатності та проходження курсів бойової перепідготовки організовано Центром територіальних військ (Новочеркаськ) Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС РФ на спеціальному полігоні під Новочеркаськом.

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«Військовослужбовці, що успішно пройшли випробування, мають підписати спеціальний контракт, що імітує їх призначення в штат приватних військових компаній для зняття юридичної та фінансової відповідальності з уряду Росії за можливі наслідки», - зазначають у розвідці.

Крім того, ГУР заявляє про зростання невдоволення місцевого населення тимчасово окупованих територій сходу України присутністю та діями російських окупаційних військ.

Так, зазначається в повідомленні, 18 квітня офіцер штабу 1 АК майор ЗС РФ Чирва Олексій Володимирович, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, влаштував стрільбу з пістолета у міському парку Донецька, був затриманий групою донеччан та доставлений у місцеву лікарню з чисельними травмами.

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