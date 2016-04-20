У Львові на стадіоні неподалік центру міста виявили арсенал зброї та вибухівки

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської обласної держадміністрації, 19 квітня на вулиці Клепарівській в одному із покинутих підземних приміщень на території стадіону СКА було виявлено пакунки зі зброєю та боєприпасами.

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В ході обстеження виявлено декілька упаковок, в яких були: автомат АКСУ-74; снайперська гвинтівка СВД «Драгунова»; два пістолети Макарова ПМ, 175 набоїв калібру 7,62 мм; 88 набоїв калібру 5,45 мм; 11 штук магазинів до автомата АКСУ-74; 4 магазини до ПМ; 1 пейнтбольна граната.

Слідчо-оперативною групою управління МВС виявлені зброю та боєприпаси вилучені на дослідження. Походження зброї встановлюється, ведеться розслідування.