У передмісті Львова чоловіки влаштували стрілянину в готелі

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, 15 липня, близько 16.00, адміністратор готелю почула постріли з приміщення одного з номерів і викликала поліцію. До приїзду слідчо-оперативної групи, чоловік, який з 14 квітня проживав у номері, зник. Працівники готелю та відвідувачі не постраждали. Інформація про те, чи є потерпілі серед осіб, які влаштували стрілянину, перевіряється.

За інформацією джерел у правоохоронних органах, з місця події (готельного номеру звідки було чути постріли), вилучено більше 40 патронів калібру 7,62 мм та 5 гільз різного калібру від вогнепальної зброї. У номері, за даними адміністрації, зупинився один чоловік, однак згодом там було чути голоси двох чоловіків. Після стрілянини один з чоловіків поїхав з території готельного комплексу на іномарці. Інцидент стався у готелі «Чагарі», який знаходиться у селі Липники Пустомитівського району.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК України (Хуліганство вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї, карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років).

Всі обставини події розслідуються.