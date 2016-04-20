У Києві стартувала Всеукраїнська акція "Поїзд Єднання України "Труханівська Січ" (фоторепортаж)

В урочистостях з нагоди відправлення взяли участь заступник глави Адміністрації президента України Ростислав Павленко, Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, музичний оркестр і, звісно, безпосередні учасники акції.

Як розповіли УНІАН у прес-службі президента України, у ході поїздки об’єднана команда волонтерів, освітян, журналістів, документалістів, митців, громадських діячів та військових (понад 200 осіб) на зупинках у населених пунктах планує проводити різноманітні заходи, зокрема, мистецькі акції, лекції, тренінги та майстер-класи, фестивалі, обміни культурними надбаннями.

Серед міст, у яких планується робота команди потягу: Харків, Бахмут, Лиман, Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лозова, Красноград.

Зазначається, що даний проект спрямований на сприяння консолідації суспільства, піднесення патріотичного духу громадян, розвиток волонтерського руху, розвінчування міфів російської пропаганди, активізацію міжрегіонального співробітництва, посилення діалогу та зміцнення взаєморозуміння жителів різних регіонів держави у справі розбудови України.

Акцію започаткували за ініціативи 86 громадських та волонтерських організацій, додали в прес-службі.

При цьому президент України Петро Порошенко підписав розпорядження "Про надання підтримки проведенню Всеукраїнської акції "Потяг Єднання України "Труханівська Січ".

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку квітня на Майдані Незалежності в Києві люди утворили "живу" карту України задля зйомки соціального ролика.