У Києві стартувала Всеукраїнська акція "Поїзд Єднання України "Труханівська Січ" (фоторепортаж)

17:50, 20 квітня 2016
Суспільство
965 0

У Києві на Центральному залізничному вокзалі 20 квітня стартувала Всеукраїнська акція "Поїзд Єднання України "Труханівська Січ".

Проект спрямований на сприяння консолідації суспільства та піднесення патріотичного духу громадян / УНІАН

В урочистостях з нагоди відправлення взяли участь заступник глави Адміністрації президента України Ростислав Павленко, Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, музичний оркестр і, звісно, безпосередні учасники акції.

Як розповіли УНІАН у прес-службі президента України, у ході поїздки об’єднана команда волонтерів, освітян, журналістів, документалістів, митців, громадських діячів та військових (понад 200 осіб) на зупинках у населених пунктах планує проводити різноманітні заходи, зокрема, мистецькі акції, лекції, тренінги та майстер-класи, фестивалі, обміни культурними надбаннями.

Серед міст, у яких планується робота команди потягу: Харків, Бахмут, Лиман, Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лозова, Красноград.

Зазначається, що даний проект спрямований на сприяння консолідації суспільства, піднесення патріотичного духу громадян, розвиток волонтерського руху, розвінчування міфів російської пропаганди, активізацію міжрегіонального співробітництва, посилення діалогу та зміцнення взаєморозуміння жителів різних регіонів держави у справі розбудови України.

Акцію започаткували за ініціативи 86 громадських та волонтерських організацій, додали в прес-службі.

При цьому президент України Петро Порошенко підписав розпорядження "Про надання підтримки проведенню Всеукраїнської акції "Потяг Єднання України "Труханівська Січ".

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку квітня на Майдані Незалежності в Києві люди утворили "живу" карту України задля зйомки соціального ролика.

У Києві 20 квітня відбулася урочиста церемонія відправки поїзда Єднання
У Києві 20 квітня відбулася урочиста церемонія відправки поїзда Єднання /  © УНІАН
В ході поїздки об’єднана команда громадських і культурних діячів проводитиме різноманітні заходи на зупинках
В ході поїздки об’єднана команда громадських і культурних діячів проводитиме різноманітні заходи на зупинках /  © УНІАН
У поїздці беруть участь близько 200 осіб
У поїздці беруть участь близько 200 осіб /  © УНІАН
Маршрут проходить через ряд міст східної України
Маршрут проходить через ряд міст східної України /  © УНІАН
Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет благословив потяг перед відправленням
Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет благословив потяг перед відправленням /  © УНІАН
Заступник глави Адміністрації президента України Ростислав Павленко та Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
Заступник глави Адміністрації президента України Ростислав Павленко та Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет /  © УНІАН
Музиканти підготували інструменти до поїздки
Музиканти підготували інструменти до поїздки /  © УНІАН
Виступ оркестру перед відправкою потяга Єдності
Виступ оркестру перед відправкою потяга Єдності /  © УНІАН
Урочистості перед відправкою потягу
Урочистості перед відправкою потягу /  © УНІАН
Люди проводжають потяг Єдності у дорогу
Люди проводжають потяг Єдності у дорогу /  © УНІАН
Проект спрямований на сприяння консолідації суспільства та піднесення патріотичного духу громадян
Проект спрямований на сприяння консолідації суспільства та піднесення патріотичного духу громадян /  © УНІАН
''Поїзд Єднання України ''Труханівська Січ'' вже в дорозі
"Поїзд Єднання України "Труханівська Січ" вже в дорозі /  © УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter