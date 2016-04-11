На Майдані Незалежності в Києві утворили "живу" карту України (фото)

17:35, 11 квітня 2016
Суспільство
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На Майдані Незалежності в Києві люди утворили "живу" карту України задля зйомки соціального ролика.

На Майдане Незалежности в Киеве люди образовали

Як зазначає Перший національний у своєму сюжеті, близько ста людей вишикувались по контурах кордонів біля стели Незалежності задля зйомки соціального ролика.

Акция прошла в рамках съемки социального ролика / фото УНИАН

За словами організаторів акції з "Інституту "Республіка", таке дійство є символом єднання українців та допомоги одне одному. Для них це вже другий подібний ролик. Перший їхній ролик про те, як люди допомагають один одному робити добрі справи, набрав більше мільйона переглядів.

При цьому в зйомках взяли участь переважно прості перехожі.

В зйомках взяли участь переважно люди з вулиіці / фото УНІАН

Другий свій ролик організатори обіцяють показати вже за тиждень.

В акції взяли участь близько сотні людей / фото УНІАН

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня напередодні референдуму в Нідерландах українці подолали 65 кілометрів між Гаагою та Амстердамом, щоб закликати нідерландців підтримати Угоду про асоціацію України з ЄС.

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