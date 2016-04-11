На Майдані Незалежності в Києві утворили "живу" карту України (фото)

Як зазначає Перший національний у своєму сюжеті, близько ста людей вишикувались по контурах кордонів біля стели Незалежності задля зйомки соціального ролика.

За словами організаторів акції з "Інституту "Республіка", таке дійство є символом єднання українців та допомоги одне одному. Для них це вже другий подібний ролик. Перший їхній ролик про те, як люди допомагають один одному робити добрі справи, набрав більше мільйона переглядів.

При цьому в зйомках взяли участь переважно прості перехожі.

Другий свій ролик організатори обіцяють показати вже за тиждень.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня напередодні референдуму в Нідерландах українці подолали 65 кілометрів між Гаагою та Амстердамом, щоб закликати нідерландців підтримати Угоду про асоціацію України з ЄС.