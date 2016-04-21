"Період забуття": Чубаров вважає, що питання Криму не так гостро стоїть через політичну кризу в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України від «Блоку Петра Порошенка» Рефат Чубаров.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо офіційний Київ робить для того, щоб кримськотатарське питання гостро стояло на міжнародному порядку денному, Чубаров сказав: «Можна відповідати довго і в деталях, я хочу сказати одним словом - «ні». У мене є не лише доводи, а й приклади».

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«Період, який наступив в Україні, а саме: період забуття про всіх і вся, оскільки центрові гравці займалися створенням уряду, призвів до того, що частина чиновників просто розхолодилася», - заявив Чубаров.