У Румунії в регіонах компактного проживання українців богослужіння проводитимуть українською мовою - Порошенко

Як повідомляє прес-служба президента України, співрозмовники відзначили той факт, що і в Україні, і в Румунії Церква користується високим рівнем довіри населення та є важливим чинником суспільного життя країн.

Глава Української держави поінформував Патріарха Даніеля про прагнення православної громади України до відновлення єдності Українського православ’я і створення автокефальної помісної православної церкви та визнання її світовим православ’ям.

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Порошенко також закликав Патріарха надати сприяння у проведені богослужінь українською мовою в регіонах компактного проживання українців у Румунії. Патріарх Даніель підтримав цю ініціативу.

«Ми сьогодні мали дуже конструктивну дискусію з Його Святістю, яким чином поширити можливості для українців, які перебувають в Румунії, відвідувати службу Божу українською мовою. Ми домовились, що наступного разу під час мого візиту в Бухарест, ми разом відвідаємо церковну службу українською мовою», - зазначив Порошенко за підсумками зустрічі з Патріархом Даніелем.