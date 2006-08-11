ТД “Запоріжсталь” непричетний до викрадення журналістів ”Нашого Радіо”

Торговий дім “Запоріжсталь” заявляє, що підприємство не має відношення до інциденту, що стався з журналістами "Нашого Радіо" у вівторок.

Про це, як повідомляє “Українська правда”, йдеться в повідомленні прес-служби "Запоріжсталі".

"Ні ТД "Запоріжсталь", ні працівники компанії не причетні до подій, що сталися після ДТП 8 серпня 2006 року", - зазначено в повідомленні.

Підприємство також наголошує, що занепокоєне інцидентом, що стався з працівниками "Нашого радіо". Також у документі відзначається, що “Запоріжсталь” проводить внутрішнє розслідування даного інциденту.

"Запоріжсталь" підтримує позицію міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА в тому, що інцидент має бути розслідуваний, виявлені винні особи, які повинні нести відповідальність відповідно до Закону", - говориться в повідомленні.

Раніше на прес-конференції Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що до інциденту з журналістами причетний Торговий дім “Запоріжсталь”.