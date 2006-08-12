Сезон зернових шахраїв

За рішенням Бабушкінського районного суду Дніпропетровська вчора заарештовано 30-річного громадянина Російської Федерації (Санкт-Петербург), який підозрюється у фінансових махінаціях на суму 3, 561 млн. грн. Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.

Перебуваючи на посаді комерційного директора українського приватного підприємства з оптової торгівлі, громадянин РФ у період з серпня по листопад 2005 року уклав кілька угод щодо придбання зернових у комерційних структур. На ці цілі підприємство перерахувало 3,561 млн. грн., проте зернові не отримало.

Заарештованому пред’явлено звинувачення за ч. 3 ст.365 Кримінального кодексу України щодо навмисного перевищення службових повноважень, яке спричинило тяжкі наслідки. Кримінальну справу порушено прокуратурою Бабушкінського району за матеріалами управління Державної служби боротьбі з економічними злочинами УМВС у Дніпропетровській області. Покарання за даною статтею передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.