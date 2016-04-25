На Хмельниччині затримали заступника начальника поліції під час одержання хабара

Як повідомили УНІАН у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України, він через посередника вимагав від місцевої жительки 1 тис. дол. за непритягнення її до кримінальної відповідальності.

"Посадовець намагався звинуватити жінку у крадіжці, хоча всі докази по справі вказували на те, що вона не вчиняла цього злочину", - йдеться в повідомленні.

Жінка звернулася до Управління внутрішньої безпеки Нацполіції у Хмельницькій області. Правоохоронці задокументували неправомірні дії поліцейського. Гроші чоловік отримував у два етапи. Під час передачі другої частини хабара посадовця було затримано разом з його посередником.

За даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10-ти років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади строком до 3-х років.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня до суду в Одесі був направлений обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника райвідділу міліції, який наприкінці жовтня 2015 року отримав від громадянина неправомірну вигоду в сумі понад 220 тисяч гривень за невжиття заходів щодо притягнення до кримінальної відповідальності зловмисників.