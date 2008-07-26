Як пройшов розгляд скарг щодо результатів тестування?

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) завершив прийом та розгляд апеляцій щодо результатів зовнішнього тестування у 2008 році.

Усього протягом 1 червня - 18 липня до УЦОЯО надійшло 2 тис. 820 апеляційних заяв учасників, які незадоволені своїми результатами, повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання .

Це становить 0,28% від загальної кількості виконаних тестів, тоді як у практиці інших країн цей він коливається навколо позначки 1%, зазначили в Інформцентрі.

Найбільше випускники оскаржували результати з української мови і літератури – 48,16% від загальної кількості апеляційних заяв, та математики – 38,3%. Найменше скарг викликали результати тестування із зарубіжної літератури та основ економіки – по 0,18 %.

Для розгляду заяв була створена апеляційна комісія УЦОЯО, якій у виконанні апеляційних експертиз тестових завдань допомагали чотири фахові групи: одна група для здійснення технічної експертизи – розпізнавання робіт та верифікації символів після сканування, а також три предметні групи, які проводили повторну перевірку бланків відповідей з української мови та літератури (15 осіб), математики (10 осіб) та історії України (6 осіб).

Результатом десятьох засідань Апеляційної комісії стало підвищення результатів 12 учасникам тестування, що складає 0,43% від загальної кількості апелянтів та 0,0012% від усієї кількості виконаних тестів.

Як повідомлялося, цьогоріч зовнішнє тестування охоплювало одинадцять предметів та відбувалося у дві сесії: основна тривала з 22 квітня до 4 червня, додаткова – з 26 червня до 4 липня. За цей час було написано, перевірено та надіслано результати 1 мільйона 9 тисяч 834 тестових завдань.