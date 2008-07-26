Союз архітекторів спростовує заяву Черновецького

Київ не потребує розробки нового Генерального плану, необхідно почати працювати з існуючим Генпланом, розробленим у 2002 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив президент Київської організації національної ради архітекторів України (КОНРАУ) Вадим ЖЕЖЕРІН.

За його словами, заяви чиновників Київської адміністрації про відсутність Генерального плану Києва не відповідають дійсності.

«У 2002 році Інститутом генплану було розроблено відмінний Генеральний план, який одержав Держпремію. Генеральний план Києва є документом перспективного розвитку, що враховує зростання міста, і його необхідно почати реалізовувати», - сказав В.ЖЕЖЕРІН і додав: «Але наші депутати на нього не звертають уваги. За останні роки влада міста жодного разу не звернулися до нас за консультаціями щодо Генерального плану, а зараз говорять, що його чомусь потрібно розробляти наново».

Він зазначив, що термін дії Генерального плану Києва, розробленого в 2002 році, завершується в 2020 р. «Тільки чітке виконання генерального плану дозволить зупинити хаотичну забудову міста і спрямувати її в потрібне русло», - додав В.ЖЕЖЕРІН.

Як повідомляв УНІАН, голова КДМА Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ дав доручення розробити новий комплексний Генеральний план розвитку Києва до 2020 року, оскільки, на його думку, існуючий план 2002 року застарілий і не відповідає реальний ситуації в столиці.