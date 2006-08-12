Янукович про ціну газа на цей рік і 2007-й

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про намір зберегти цього року нинішню ціну імпортного газу і домовитися про найбільш оптимальні ціни на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні під час зустрічі з адміністративно-господарським активом Донецької області.

«Наше завдання на цей рік як мінімум зафіксувати нинішню ціну. На 2007 рік працюватимемо, щоб ціни були оптимальними», - сказав прем`єр. Він відзначив, що головним напрямом діяльності з досягнення оптимальних цін на газ є проведення переговорів з Туркменістаном. Водночас, за словами прем`єра, на сьогодні існує складність, яка полягає в тому, що Туркменістан, починаючи з 2007 року, законтрактував всі обсяги свого газу з російським «Газпромом». У зв`язку з цим прем`єр заявив про намір підвищити на 4-5 млрд. кубометрів поставки газу з Туркменістану шляхом реконструкції газотранспортної системи, зокрема на території Узбекистану. Прем`єр відзначив, що ці питання він обговорюватиме на саміті ЕврАзЕС, який відбудеться 15-16 серпня в Сочі.