В Одесі з гранатомета обстріляли будівлю банку
В Одесі на території офісу банку «Південний» стався вибух.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в в Одеській області.
"Сьогодні, 25 квітня, о 23:28 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що в шахті ліфту адмінбудівлі банку «Південий» стався вибух. На місце виїхала слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки та експерти науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Головного управління Національної поліції в Одеській області", - йдеться в повідомленні.
Постраждалих внаслідок інциденту немає.
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Як відзначає видання "Таймер", вибух стався внаслідок обстрілу будівлі з гранатомета "Муха".
Відстріляний тубус від гранатомета був знайдений в кущах через дорогу від будівлі.