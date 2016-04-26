В Одесі з гранатомета обстріляли будівлю банку

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в в Одеській області.

"Сьогодні, 25 квітня, о 23:28 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що в шахті ліфту адмінбудівлі банку «Південий» стався вибух. На місце виїхала слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки та експерти науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Головного управління Національної поліції в Одеській області", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Читайте такожВ Генічеську протитанковою гранатою підірвали магазин одягу

Як відзначає видання "Таймер", вибух стався внаслідок обстрілу будівлі з гранатомета "Муха".

Відстріляний тубус від гранатомета був знайдений в кущах через дорогу від будівлі.