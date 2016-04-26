Молдова запропонувала Румунії виступити дуетом на "Євробаченні"

Ініціатива належить Громадській компанії "Телерадіо-Молдова", яка направила лист солідарності після того, як сусідня країна була виключена з цього музичного змагання, передає TRM.

Організатор "Євробачення" в Республіці Молдова – громадський телевізійний канал "Молдова 1" розцінив історію, що сталася з румунським громадським телебаченням TVR, як "неприємний прецедент".

"Ми солідарні з усією командою телебачення Румунії (TVR) і висловлюємо жаль щодо того, що команди наших країн не будуть разом у цьому залі, щоб взаємно один одного підтримувати, відштовхуючись від загального простору культурних цінностей", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Словенії під час відбору на "Євробачення" показали пародію на Путіна (відео)

"Разом з цим посланням солідарності пропонуємо ідею творчої співпраці представників наших країн. У зв'язку з цим запрошуємо Овідіу Антона виступити на сцені Міжнародного музичного конкурсу "Євробачення-2016" разом з представницею Республіки Молдова Лідією Ісак", - наголошується у листі, направленому адміністрацією телеканалу "Молдова 1".

Сам співак відповів відмовою, подякувавши Молдові за пропозицію.

Раніше Європейський мовний союз виключив Румунію з музичного конкурсу "Євробачення-2016" після того, як національний телемовник не зміг виплатити борг за участь у конкурсі, що накопичився з 2007 року.