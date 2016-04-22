Румунію вигнали з "Євробачення-2016"

Як повідомляє BBC, організація заявила, що Televiziunea Română повинна сплатити 16 мільйонів швейцарських франків.

ЄМС закликав Румунію виплатити накопичений за минулі роки борг до 20 квітня.

"На жаль, ми змушені вжити ці заходи. Ми розчаровані тим, що всі наші спроби вирішити це питання не отримали ніякої відповіді від румунського уряду", - сказала генеральний директор ЄМС Інгрід Дельтенре.

"Така дія на настільки пізній стадії, звичайно, дещо руйнівна, але це не вплине негативно на "Євробачення-2016" будь-яким чином", - прокоментував рішення супервайзер конкурсу Йон Ула Санн.

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Румунія бере участь у щорічному музичному конкурсі "Євробачення" з 1994 року і брала участь у кожному фіналі з моменту введення півфіналів в 2004 році.

В той же час ця країна ніколи не вигравала конкурс, її кращим результатом було третє місце у 2005 та 2010 роках.

У 2016 році її повинен був представити Овідіу Антон з піснею "Moment of Silence".

У нинішньому році "Євробачення" пройде в травні в шведському Стокгольмі (півфінали - 10 і 12 травня, фінал - 14 травня). Антон повинен був виступити в рамках другого півфіналу.