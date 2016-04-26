Міноборони виділить всього 70 мільйонів на відновлення об'єктів Військово-морських сил

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, підполковник Олексій Чернобай.

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"З метою розбудови інфраструктури Військово-морських сил у 2016 році для відновлення 22 об’єктів ВМС передбачено близько 70 млн грн", - заявив Чернобай.

Нагадаємо, радари для фрегата "Гетьман Сагайдачний" і судна ВМС "Горлівка" купували волонтери.

Так, на сьогодні, встановлений радар Simrad NSO evo2 на "Горлівці" є єдиним сучасним радаром на кораблях військово-морської бази "Південна"

Однак, варто зазначити, що, за даними волонтерів, українські ВМС гостро потребують радарів і далі.