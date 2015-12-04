"Гетьман Сагайдачний" отримав від волонтерів сучасний навігаційно-радіолокаційний радар

Фрегат Військово-морських сил Збройних сил України «Гетьман Сагайдачний» завдяки допомозі збоку волонтерського руху «Повернись живим» оснащено сучасним навігаційно-радіолокаційним радаром FURUNO FAR-2117/27.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні особовий склад флагманського корабля українських ВМС за участі засновника благодійної організації Віталія Дейнеги продемонстрував можливості станції представникам засобів масової інформації.

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«Наявність цього радару на озброєнні значно розширює тактичні можливості корабля, суттєво підвищує рівень виявлення цілей, їх класифікації, а також рівень навігаційної безпеки», - повідомив журналістам флагманський спеціаліст радіотехнічного озброєння бригади надводних кораблів капітан-лейтенант Сергій Курдюк.

За інформацією офіцера, станція, яка досі перебувала на озброєнні, була менш функціональною, і її основним недоліком було те, що вона не взаємодіяла з різними новітніми системи, зокрема, з АІF (автоматична ідентифікація кораблів/цілей).

«Раніше оператору станції доводилося, так би мовити, вручну вирішувати багато завдань, з якими сьогодні успішно справляється нова станція. Радар може супроводжувати одночасно до 100 цілей на відстані до 96 морських миль (близько 180 кілометрів - УНІАН)», - додав представник штабу бригади.

У свою чергу, Дейнега повідомив журналістам, що фрегат «Гетьман Сагайдачний» є вже не першим кораблем українських ВМС, який благодійна організація оснастила сучасним радаром. За його інформацією, станція коштує близько 280 тис. грн.

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«Гетьман Сагайдачний» - наш головний, флагманський корабель флоту, і ми не маємо права його втратити, чи ризикувати ним. Тому питання коштів тут взагалі не стояло. Якщо радар підвищує спроможності корабля, умовно кажучи, на 20, чи на 30 відсотків, то затрати вже виправдані», - зазначив Дейнега.

Волонтери і журналісти також привітали моряків фрегату з Днем Збройних сил України, який відзначатиметься 6 грудня.