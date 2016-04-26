На держкордоні затримали мінометницю терористів "ЛНР", яка обстрілювала Дебальцеве (фото)

Громадянка України, уродженка Ростовської області РФ на прізвисько "Ксенія" приєдналася до терористів у вересні 2014 року разом зі своїм громадянським чоловіком, повідомили у прес-службі СБУ.

Крім того, жінка пройшла вишкіл у навчальних центрах бойовиків, розташованих у містах Стаханів та Алмазне.

"У складі одного з угруповань бойовиків як мінометниця вела бойові дії проти українських підрозділів у районі н.п. Степанівка та Дебальцеве", - йдеться у повідомленні СБУ.

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Також зазначається, що, перетинаючи державний кордон України, жінка надала прикордонникам паспорт громадянки т.зв. "ЛНР" та пояснила, що український паспорт знищила її донька, яка також є активною прихильницею "русского мира".

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, 21 квітня до України у Харківській області намагалася в'їхати жінка, що мала при собі паспорт, виданий на непідконтрольній Україні території Луганської області.