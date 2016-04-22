На Харківщині жінка намагалася в'їхати до України з паспортом, виданим у "ЛНР"

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

"Учора співробітники відділу прикордонної служби "Дергачі" Харківського загону під час перевірочних заходів виявили громадянку з недійсним паспортом. З'ясувалося, що документ був виданий незаконними збройними формуваннями на території окремих районів Луганської області", - сказано у ньому.

Зазначається, що 42-річна жителька Луганська, перетинаючи кордон в пункті пропуску "Гоптівка" "надала для перевірки паспорт, що був виданий на непідконтрольній території".

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Слідувала вона в Україну з Росії в пішому порядку.

За її словами, паспорт громадянки України вона втратила в Луганську.

Далі в паспортному столі окупованого міста їй видали документ, з яким вона й вирішила потрапити на контрольовану Україною територію, перед цим виїхавши в Росію.

При собі вона мала ксерокопію паспорта громадянина України.

"З метою проведення фільтраційних заходів та встановлення всіх обставин громадянку передано співробітникам правоохоронних органів", - заявли у ДПСУ.

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