Скандальному Пореченкову віддали під кіностудію завод в окупованому Криму

Рішення про виділення йому приміщень заводу прийняла "влада" Сімферополя, пише Sobesednik.ru.

Згідно з повідомленням, "влада" міста вирішила посприяти творчості Пореченкова, так як він "справжній патріот". "У Криму люблять його і його фільми, що розповідають про те, як треба любити і захищати батьківщину. Нам важливо відчувати підтримку Росії", – сказав глава "адміністрації" Сімферополя Геннадій Бахарєв.

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Відзначається, що Пореченков планує знімати на новій кіностудії власні фільми, а також здавати приміщення для інших знімальних груп.

Нагадаємо, СБУ оголосила Пореченкова у розшук. Російського актора підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт або загроза його вчинення).

30 жовтня 2014 Пореченков побував у контрольованому проросійськими сепаратистами українському Донецьку. На сайтах сепаратистів було поширено відео, на якому Пореченков, одягнений в каску з написом "Преса", стріляє з кулемета.