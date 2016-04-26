Директору Бібліотеки української літератури у Москві знову продовжили арешт

Директору Бібліотеки української літератури в Москві Наталії Шаріній продовжили арешт ще на три місяці. Про це УНІАН повідомив її адвокат Іван Павлов.

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«Шаріній продовжили термін домашнього арешту на три місяці - всього до 29 липня. У праві на короткочасні прогулянки на свіжому повітрі Пресненський суд відмовив. Такий суд», - сказав Павлов.

Таким чином, суд повністю задовольнив клопотання слідчих.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня 2015 року у Бібліотеці української літератури у Москві пройшов обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Причому цей факт помітила співробітниця бібліотеки Тетяна Мунтян. Також обшук пройшов вдома у директора Шаріної.

30 жовтня Шаріну помістили під домашній арешт на два місяці. Слідчі заявили, що вона нібито розповсюджувала серед відвідувачів бібліотеки «екстремістську літературу».

14 грудня 2015 року пройшли обшуки у трьох співробітників бібліотеки.

Пізніше суд продовжив термін домашнього арешту Шаріної до 28 січня 2016 року. 27 січня арешт було продовжено ще на три місяці - до 28 квітня.

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав Шаріну політв`язнем.

31 березня проти директора бібліотеки відкрили другу кримінальну справу - її звинувачують у розтраті.

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«Надійшла нова інформація у справі директора Бібліотеки української літератури Шаріної. Слідчі дії тривають уже півроку, і звинувачення за 282-ю статтею (розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності), очевидно, розвалюється, але бастрикінці (Слідчий комітет РФ очолює Олександр Бастрикін) не здаються: якщо вже вирішили «закатати» людину - привід знайдеться. Підготовлено «причіп» - звинувачення в економічному злочині - розтраті (ст. 160 КК РФ)», - сказав тоді адвокат Павлов.