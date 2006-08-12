О 18.00 відкривається сезон полювання

Сьогодні з 18.00 на території України відкривається черговий сезон полювання на пернату дичину, який триватиме до 1 січня 2007 року. Про це говориться в наказі Державного комітету лісового господарства України "Про проведення полювання на пернату дичину в мисливський сезон 2006/2007 років" (№122 від 26 травня 2006 року), текст якого розміщено на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, норми відстрілу (за день полювання на пернатих) становлять: гусаки – 3, качки – 5, норці великі – 2, лиски – 6, курочки водяні – 4, пастушки – 3, кулики – 10, голуби – 15, перепілки – 15, куріпки сірі – 3, кеклики – 3, фазани – 3.