Відновлено рух легкового транспорту через міст на Дністрі
20:28, 28 липня 2008Суспільство
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На автошляху Тернопіль – Івано-Франківськ
Від сьогодні для легкового транспорту відкритий проїзд через міст у селі Нижнів Тлумацького району Прикарпаття на автошляху Тернопіль – Івано-Франківськ.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України в Івано-Франківській області, у зв’язку з тим, що через згаданий міст у Нижневі закрито рух вантажного транспорту, рух останнього організовано по автодорогах Р-20 «Тязів-Снятин» та Р-24 «Татарів-Кам’янець-Подільський» через населені пункти Тлумач, Незвисько, Городенка – у напрямку Тернополя.
Загалом сполучення між Івано-Франківськом та райцентрами області, а також з виїздами з області є, за винятком окремих дільниць.
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