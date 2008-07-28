Відновлено рух легкового транспорту через міст на Дністрі

Від сьогодні для легкового транспорту відкритий проїзд через міст у селі Нижнів Тлумацького району Прикарпаття на автошляху Тернопіль – Івано-Франківськ.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України в Івано-Франківській області, у зв’язку з тим, що через згаданий міст у Нижневі закрито рух вантажного транспорту, рух останнього організовано по автодорогах Р-20 «Тязів-Снятин» та Р-24 «Татарів-Кам’янець-Подільський» через населені пункти Тлумач, Незвисько, Городенка – у напрямку Тернополя.

Загалом сполучення між Івано-Франківськом та райцентрами області, а також з виїздами з області є, за винятком окремих дільниць.