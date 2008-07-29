Повінь позначиться на врожаї цукрового буряка й незначно на зернових

Стихійне лихо в західних областях більше позначиться на врожаї цукрового буряка й незначно - на врожаї зернових у масштабах України. Про це в розмові з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна АДАМЕНКО.

«Я б не називала конкретні цифри. Можна говорити про втрату незібраних площ абсолютно (зернових у підтоплених регіонах – УНІАН), про втрату більшої частини цукрового буряка», - сказала вона.

Що стосується зернових, то, за її словами, у масштабі всієї України, їх втрата буде неістотною, оскільки площі зернових там не такі значні. «Не можна сказати, що зовсім невеликі обсяги, але в масштабі країни це 10-15% (втрат зернових – УНІАН)», - зазначила вона. За її словами, це суб`єктивна думка – поки немає конкретних даних і оцінки постраждалих площ.

«Катастрофічного, я б навіть сказала істотного впливу на чималий для України врожай зерна (який очікується цього року – УНІАН) не матиме, тому що західні області не є нашою житницею», - уточнила Т.АДАМЕНКО. Проте, на її думку, після цього лиха навряд чи щось вдасться зібрати із зернових у постраждалих регіонах.

«Звичайно, втрати будуть. Із цих західних областей найбільші посіви зернових, кукурудзи та інших культур – у Вінницькій області, але там постраждали не всі райони, тобто частина території благополучно буде зібрана. Що стосується решти областей, то там доволі мало площ було зібрано на момент початку цього лиха, й дуже сумнівно, щоб вони там щось зібрали, я маю на увазі зернові, після того, як зійде вода», - зазначила вона.

За її словами, постраждає озима пшениця, хороший урожай якої очікували в Тернопільській, Хмельницькій областях, а також посіви ярого ячменю, який у західних областях вирощують на чималих площах. «І кукурудза, звичайно, - цього року були всі передумови для нормального врожаю на заході, там досить багато кукурудзи», - додала Т.АДАМЕНКО.

Водночас, на її думку, велику частину врожаю цукрового буряка буде втрачено. «Це зона бурякосіяння – Вінницька, Хмельницька, Тернопільська області, основні площі там. Якби Бог дав 7-10 днів сухої погоди, то може, піднялося б, але сумнівно дуже, щоб це забезпечило нормальний урожай», - вважає експерт.

Вона також зазначила, що дані ЗМІ про збитки на землях поки що різняться – від 12 до 36 тис. га. «Якщо на 12 тис. га або навіть 36 тис. га загинуло при посівній площі 17 млн. га - те це ніщо абсолютно», - зазначає вона.

Як повідомляв УНІАН, через сильні грозові дощі, що пройшли 23-26 липня, й погіршення погодних умов впродовж останньої доби станом на 28 липня на території Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької та Івано-Франківської областей залишаються затопленими 33 тис. 882 га сільськогосподарських угідь

Довідка УНІАН. Цього року в Україні очікується одержати понад 40,4 млн. тонн урожаю. У 2007 р. урожай становив 29,3 млн. тонн, середня врожайність - 18,4 ц/га.