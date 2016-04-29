Двох мешканців Київщини судитимуть за сприяння телеканалу бойовиків "Новороссия ТВ"

Як повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області, 29 квітня вона затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом сприяння терористичній організації, за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Установлено, що двоє осіб, 32-річний та 30-річний жителі Київської області, у червні-липні 2014 року, вступивши у злочинну змову, виїхали на підконтрольну «ДНР» територію у Донецьк, куди доставили придбане спеціальне технічне обладнання та програмне забезпечення для телеканалу «Новороссия ТВ».

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У подальшому з метою організації, налаштування прямого ефіру, трансляцій новин та матеріалів, необхідних для інформаційного забезпечення діяльності «ДНР», вони проводили консультації та надавали практичну допомогу працівникам телеканалу.

Досудове розслідування проводилося Управлінням Служби безпеки України в Житомирській області.

Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

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