Суд поновив на посадах київських прокурорів, скандальне листування яких потрапило до ЗМІ

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді прокурорів Дніпровської прокуратури – Сергія Лисенка та Дениса Солов'я, відомих ще, як "лисі птахи", йдеться в сюжеті ТСН.

Прокурори засвітилися в червні минулого року через смс-листування, що потрапило в ЗМІ. Листування вели в закритій групі "Вайбер" під назвою "Лисі птахи". Під час судового засідання прокурори в нецензурній формі обговорювали, як розправитися з учасником засідання, який їм чимось не сподобався.

Майже через рік після звільнення Лисенка та Солов'я знову поновили на посаді. Така інформація з'явилася в Єдиному реєстрі судових рішень.

Своє рішення суд мотивував тим, що в момент звільнення прокурор Лисенко перебував на лікарняному, у справі ж Солов'я – недостатньо мотивацій для доведення тяжкості провини.

Крім того, суд ухвалив, що прокурорам мають нарахувати зарплату, яку вони недоотримали за "вимушений прогул", а це 52 000 та 60 000 гривень.

Прокуратура міста Києва вже подала апеляційну скаргу.

Читайте також"Давай его от***дим просто": За фактом скандального СМС-листування київських прокурорів почали перевірку

Як повідомлялося, 11 червня 2015 року прокуратура Києва розпочала службову перевірку за фактом оприлюдненого в ЗМІ СМС-листування між прокурорами в ході судового засідання, в якому містяться пропозиції розправи над фотокореспондентом, який здійснював зйомку перебігу судового процесу. Переписка велася телефоном у закритій групі Viber. У переписці також було чимало ненормативної лексики.