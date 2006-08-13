Колесніков заявляє про неприпустимість «революційної» девальвації гривні
Створено передумови для перегляду валютного курсу гривні?
Народний депутат, член фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє про неприпустимість «революційної» девальвації національної валюти.
Про це він заявив в інтерв`ю УНІАН.
Разом з тим, за словами Б.КОЛЕСНІКОВА, розгортання інфляції, обумовлене зростанням цін на нафтопродукти на внутрішньому ринку, створює передумови для перегляду валютного курсу гривні.
"Штучно тримати (курс гривні - УНІАН) не можна. Треба проаналізувати ситуацію з національною валютою, але в жодному разі не допустити революційних девальвацій", - зазначив він.
При цьому він зазначив, що коридор валютного курсу гривні не повинен виходити за рамки 10-15 копійок.
"Тобто, від 5,05 до 4,90 (1 грн. за 1 дол. - УНІАН), або до 5,20 - не нижче і не вище", - підкреслив Б.КОЛЕСНІКОВ, зазначивши при цьому, що "вагомої девальвації для українців не буде".