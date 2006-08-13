Колесніков заявляє про неприпустимість «революційної» девальвації гривні

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє про неприпустимість «революційної» девальвації національної валюти.

Про це він заявив в інтерв`ю УНІАН.

Разом з тим, за словами Б.КОЛЕСНІКОВА, розгортання інфляції, обумовлене зростанням цін на нафтопродукти на внутрішньому ринку, створює передумови для перегляду валютного курсу гривні.

"Штучно тримати (курс гривні - УНІАН) не можна. Треба проаналізувати ситуацію з національною валютою, але в жодному разі не допустити революційних девальвацій", - зазначив він.

При цьому він зазначив, що коридор валютного курсу гривні не повинен виходити за рамки 10-15 копійок.

"Тобто, від 5,05 до 4,90 (1 грн. за 1 дол. - УНІАН), або до 5,20 - не нижче і не вище", - підкреслив Б.КОЛЕСНІКОВ, зазначивши при цьому, що "вагомої девальвації для українців не буде".