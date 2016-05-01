Верховний суд РФ відмовив у касації незаконно засудженому кримчанину Костенку

Про це адвокат Костенка Дмитро Сотников сьогодні повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За даними адвоката, відповідну постанову Верховного суду РФ виніс 20 квітня.

Також Сотников оприлюднив скан-копію постанови суду, згідно з якою суд постановив відмовити у передачі касаційної скарги адвоката про перегляд вироку «Київського райсуду Сімферополя республіки Крим» від 15 травня 2015 року, апеляційної постанови «верховного суду республіки Крим» від 26 серпня 2015 року і постанови президії «верховного суду республіки Крим» від 24 лютого 2016 року про перегляд вироку для розгляду в судовому засіданні суду касаційної інстанції.

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Як повідомляв УНІАН, Костенка звинувачували в тому, що під час Євромайдану у 2014 році в Києві він нібито заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут». Активіст також, як стверджують силовики, без передбаченого законом дозволу, незаконно зберігав за місцем проживання нарізний ствол.

У травні 2015 року так званий «Київський районний суд Сімферополя» засудив Костенка за статтею 222 ч. 1 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї) до покарання строком на 4 роки і 2 місяці. Пізніше в апеляційних інстанціях цей строк було зменшено до 3 років і 6 місяців.

13 квітня 2016 р. адвокат повідомив, що в місті Кірово-Чепецьк (Кіровська область) районний суд відмовив в умовно-достроковому звільненні Костенка. На той час день він відбув покарання строком 1 рік та 2 місяці (третина), залишок терміну становив 2 роки і 4 місяці.

Згідно з російським законодавством, за незначні злочини і злочини середньої тяжкості умовно-дострокове звільнення може бути застосоване лише після фактичного відбуття засудженим не менш як однієї третини строку покарання. Враховуючи це, Костенко подавав відповідне прохання у Кірово-Чепецький районний суд.