Адвокат закликав надсилати Савченко привітання з ювілеєм на адресу СІЗО

На своїй сторінці у Facebook адвокат нагадав, що 11 травня у Савченко день народження.

«Привітати її можна листом або листівкою. Адреса для листів: 346408, Ростовська область, м. Новочеркаськ, вул. Українська, 1, ФКУ СІЗО-3 ГУФСВП Росії по Ростовській області. Савченко Надії Вікторівні», - написав Полозов.

Як повідомляв УНІАН, суд у російському Донецьку 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф в 30 тисяч рублів за "незаконний перетин кордону".

24 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

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27 квітня стало відомо, що тюремники видали Савченко документи на екстрадицію.

29 квітня Полозов повідомив, що льотчиця заповнила всі необхідні для екстрадиції документи.

Савченко народилася 11 травня 1981 року.