На Луганщині загинули 6 гірників
15:22, 13 серпня 2006Суспільство
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Аварія сталася під час перезмінки
О 7.33 на шахті «Суходольська-Східна» сталося газодинамічне явище, скоріше за все, вибух метану чи пилу, який призвів до руйнування вентиляційної споруди.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник начальника територіального управління Держпромгірнагляду у Луганській області Сергій ТОПЧИЙ.
Постраждало 13 гірників: шестеро загинули, четверо госпіталізовано в опікове відділення обласної лікарні, троє легко травмовані.
На шахті працює 26 відділень гірничорятувальної служби, створено експертну комісію. Аварія сталася під час перезмінки, коли четверта зміна була ще в лаві, а перша зміна опускалася до них.
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