На Луганщині загинули 6 гірників

О 7.33 на шахті «Суходольська-Східна» сталося газодинамічне явище, скоріше за все, вибух метану чи пилу, який призвів до руйнування вентиляційної споруди.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник начальника територіального управління Держпромгірнагляду у Луганській області Сергій ТОПЧИЙ.

Постраждало 13 гірників: шестеро загинули, четверо госпіталізовано в опікове відділення обласної лікарні, троє легко травмовані.

На шахті працює 26 відділень гірничорятувальної служби, створено експертну комісію. Аварія сталася під час перезмінки, коли четверта зміна була ще в лаві, а перша зміна опускалася до них.