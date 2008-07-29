Богуцький подякував главам УПЦ КП та УАПЦ за мудрість

Відзначення 1020-ї річниці Хрещення Київської Русі пройшло в дусі толерантності.

Про це заявив заступник глави Секретаріату Президента Юрій БОГУЦЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

Ю.БОГУЦЬКИЙ висловив вдячність Його Святості Патріарху Київському, Патріарху всієї Русі України ФІЛАРЕТУ і Предстоятелю автокефальної православної церкви МЕФОДІЮ за толерантність і мудрість, проявлену під час участі в офіційних заходах з нагоди відзначення 1020-тої річниці Хрещення Київської Русі.

«Священики цих церков були присутні на багатьох святах, віруючі тим паче, бо доступ, як громадянам України, був усюди», - наголосив Ю.БОГУЦЬКИЙ.

Він нагадав, що основним акцентом відзначення цієї дати є надання об`єднавчого імпульсу українському православ`ю. Прагнення до створення єдиної помісної церкви під час цих святкувань було донесено до представників помісних православних церков та самого Константинопольського патріархату.

«Одна справа, коли вони це чули з-за кордону, через засоби масової інформації чи на духовних конференціях, на зібраннях, і інша справа, коли вони побували в Україні, поспілкувалися з українським народом, простими людьми і побачили цю проблему українського православ`я, на власні очі; почули заклики Президента і почули, що це є актуальні заклики, вони не видумані, не штучні, а це реалії», - сказав Ю.БОГУЦЬКИЙ.

Він також наголосив на тому, що святкування привернули увагу всього світу до давньої історії православ`я в Україні. «Навіть Алексій ІІ підкреслив, що ми усвідомлюємо те, що з Константинополя православ`я прийшло в град Київ. І далі поширилось на територію східної Європи і далі, далі на північну Азію. І він ще підкреслив, що завжди вони вважали те, що південною столицею Московського православ`я є Київ», - сказав заступник глави Секретаріату.